Угроза войны в Европе, переговоры с РФ и поддержка Украины: главное из заявлений генсека НАТО. Видео

В НАТО не исключили вероятность нового военного конфликта в Европе из-за Украины. Об этом свидетельствует наращивание Россией военного потенциала и угрожающая риторика Москвы.

Такое заявление 7 января на встрече министров иностранных дел стран Альянса сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также он предостерег Кремль от полномасштабного вторжения. Его речь транслировал YouTube-канал in time Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для России", – сказал Столтенберг.

Видео дня

Генсек НАТО подчеркнул, что союзники продолжают поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, а также оказывать политическую и практическую помощь.

Вместе с тем Столтенберг заявил о необходимости переговоров с Россией и уже согласованы форматы диалога, но на случай провала Альянс будет готовиться к российской агрессии.

Также он отметил, что НАТО будет консультироваться с Украиной, Грузией и Молдовой по вопросу переговоров с РФ.

Столтенберг при этом пояснил, что идти на уступки Москве никто не собирается. Это касается права на присоединения к Альянсу.

По его мнению, реформы смогут сделать менее уязвимыми перед РФ и Украину, и Грузию. Таким образом, он намекнул, что от изменений будет зависеть вопрос вступления в НАТО.

"Реформы важны, потому что это способ отвечать стандартам НАТО, но также это делает народы Украины и Грузии сильнее", – сказал генсек.

Как сообщал OBOZREVATEL, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 5 января посетил Донбасс. Он заявил, что лично убедился в последствиях российской агрессии в Украине.