В НАТО не верят, что Россия хочет предметных переговоров и дээскалации конфликта

Члены НАТО скептически настроены к тому, что Российская Федерация на самом деле хочет проводить предметные переговоры и искать путь к дээскалации. В то же время в Альянсе надеются, что в конечном итоге Москва все же выберет путь дипломатии и мирного решения проблем.

К такому заключению пришли министры иностранных дел стран НАТО на онлайн встрече 7 января. Об этом сообщает издание The New York Times.

Североатлантический альянс в очередной раз заверил, что даст единый ответ на российскую агрессию против Украины. Также главы МИД стран НАТО обсудили вопрос готовности Москвы к деэскалации и серьезным переговорам.

После встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что "риск конфликта реален", связанный с возможным вторжением России в Украину. Однако он подчеркнул, что 30 членов Альянса остаются едины в своем стремлении к мирной дипломатии.

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По словам Столтенберга, если дипломатия потерпит неудачу, Альянс готов продолжать поддерживать целостность и независимость Украины как "политически, так и практически", создавая при этом "значительные последствия", которые "имеют высокую цену для России".

Также он заявил, что Соединенные Штаты не будут заключать никаких сделок с Россией и ее президентом Владимиром Путиным без участия Украины или ее европейских союзников.

Напомним, в НАТО не исключили вероятность нового военного конфликта в Европе из-за Украины.

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