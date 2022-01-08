В НАТО не верят, что Россия хочет предметных переговоров и дээскалации конфликта
Члены НАТО скептически настроены к тому, что Российская Федерация на самом деле хочет проводить предметные переговоры и искать путь к дээскалации. В то же время в Альянсе надеются, что в конечном итоге Москва все же выберет путь дипломатии и мирного решения проблем.
К такому заключению пришли министры иностранных дел стран НАТО на онлайн встрече 7 января. Об этом сообщает издание The New York Times.
Североатлантический альянс в очередной раз заверил, что даст единый ответ на российскую агрессию против Украины. Также главы МИД стран НАТО обсудили вопрос готовности Москвы к деэскалации и серьезным переговорам.
После встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что "риск конфликта реален", связанный с возможным вторжением России в Украину. Однако он подчеркнул, что 30 членов Альянса остаются едины в своем стремлении к мирной дипломатии.
По словам Столтенберга, если дипломатия потерпит неудачу, Альянс готов продолжать поддерживать целостность и независимость Украины как "политически, так и практически", создавая при этом "значительные последствия", которые "имеют высокую цену для России".
Также он заявил, что Соединенные Штаты не будут заключать никаких сделок с Россией и ее президентом Владимиром Путиным без участия Украины или ее европейских союзников.
Напомним, в НАТО не исключили вероятность нового военного конфликта в Европе из-за Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на российское предложение по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности". Он выступил против проведения конференции для обсуждения с РФ "раздела зон влияния";
В свою очередь в Белом доме назвали условие для переговоров с Россией о "гарантиях безопасности". Пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что переговоры невозможны без европейских союзников и партнеров.