В МИД России испугались оружия США в Украине и заявили, что НАТО 'надо собирать манатки'

В Министерстве иностранных дел России признали, что НАТО вероятнее всего не даст стране так называемых гарантий безопасности. Там также заявили, что Североатлантическому альянсу нужно "собирать манатки и возвращаться на рубежи 1997 года".

С такими заявлениями выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС. Это произошло накануне российско-американских переговорах в Женеве.

Рябков сказал, что НАТО хочет оттеснить Россию и перевести ее на вторые роли в международной политике. Вместе с тем он отметил, что требовать от РФ уступок якобы больше не получится.

"Так что НАТО нужно собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", – сказал представитель РФ.

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Вероятно он имел ввиду подписание между Россией и НАТО акта, в котором стороны подтвердили, что "не рассматривают друг друга как противников". Документ был подписал в 1997 году.

Кроме того, Рябков заявил, что НАТО должно решить все вопросы, которые касаются предоставления РФ гарантий, потому что "без этого просто не обойдется".

Чиновник признал, что рассчитывать на продвижение в вопросах "гарантий" для РФ "наивно". Он отметил, что на предстоящий переговорах страна будет требовать "что-то более внятное" по нерасширению НАТО и отзыву решения бухарестского саммита 2008 года о принятие в НАТО Украины и Грузии.

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