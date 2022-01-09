В МИД России испугались оружия США в Украине и заявили, что НАТО "надо собирать манатки"
В Министерстве иностранных дел России признали, что НАТО вероятнее всего не даст стране так называемых гарантий безопасности. Там также заявили, что Североатлантическому альянсу нужно "собирать манатки и возвращаться на рубежи 1997 года".
С такими заявлениями выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС. Это произошло накануне российско-американских переговорах в Женеве.
Рябков сказал, что НАТО хочет оттеснить Россию и перевести ее на вторые роли в международной политике. Вместе с тем он отметил, что требовать от РФ уступок якобы больше не получится.
"Так что НАТО нужно собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", – сказал представитель РФ.
Вероятно он имел ввиду подписание между Россией и НАТО акта, в котором стороны подтвердили, что "не рассматривают друг друга как противников". Документ был подписал в 1997 году.
Кроме того, Рябков заявил, что НАТО должно решить все вопросы, которые касаются предоставления РФ гарантий, потому что "без этого просто не обойдется".
Чиновник признал, что рассчитывать на продвижение в вопросах "гарантий" для РФ "наивно". Он отметил, что на предстоящий переговорах страна будет требовать "что-то более внятное" по нерасширению НАТО и отзыву решения бухарестского саммита 2008 года о принятие в НАТО Украины и Грузии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В нем россияне потребовали отказаться от принятия в Альянс стран, ранее входивших в СССР, в частности Украины.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил против проведения конференции для обсуждения с РФ "раздела зон влияния". Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН.
Впоследствии глава российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если НАТО заденет "болевые точки" России, наступит военный ответ. Чтобы не допустить этого, в РФ требуют от Альянса принять конкретные политические действия.