Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с Украиной о прекращении войны. Все подробности

В понедельник, 7 марта, в 14.00 по киевскому времени должен начаться третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Российская делегация уже прибыла в Беларусь.

Об этом сообщило белорусское издание Belta. Переговоры пройдут в "Беловежской пуще". Прибытие украинской стороны ожидается во второй половине дня.

Участник украинской группы на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил "Украинской правде", что делегация уже в пути.

Напомним: ранее Арахамия накануне третьего раунда переговорного процесса назвал два требования России, на которые Украина не согласится никогда. Речь идет об отказе от украинского Крыма и независимости так называемых "Л/ДНР", которые, по мнению РФ, должны быть признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.

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Второй раунд переговоров состоялся 3 марта. Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала. Как сообщал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина требует немедленного прекращения огня, перемирия, а также обеспечение гуманитарных коридоров для мирных жителей.

После переговоров Подоляк сообщил, что Россия и Украина договорились только по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Для этого в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия между сторонами.

Как известно Россия не сдержала слово и сорвала договоренности о прекращении огня и создании гуманитарных коридоров для эвакуации детей, женщин и пожилых людей из Мариуполя и Волновахи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на понедельник, 7 марта, государство-агрессор Россия открыто анонсировало новые обстрелы территории Украины. Там заявили, что под огнем окажутся наши предприятия оборонного комплекса, расположенные посреди многих украинских городов. Совсем рядом с этими "целями РФ" живут сотни тысяч мирных жителей.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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