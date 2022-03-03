Подоляк о переговорах с РФ в Беловежской пуще: не получили результатов, на которые рассчитывали

В Беловежской пуще завершился второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала.

Диалог продолжится в третьем раунде переговоров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Россия и Украина договорились только по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня в тех районах, где проводится эвакуация – только в тех местах, где будут находиться эти коридоры", – к таким соглашениям пришли Украина и РФ.

Видео дня

Подоляк добавил, что обсуждение всего блока вопросов перемирия должно продолжиться в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй раунд переговоров Украины с Россией о прекращении войны в Беловежской пуще состоялся 3 марта. Все подробности вы найдете в нашем материале по ссылке.