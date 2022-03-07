Украина провела третий раунд переговоров с Россией: в ОП озвучили результаты

Представители Украины и России провели третий раунд переговоров о прекращении войны. Небольшие сдвиги присутствуют, однако о каких-либо конкретных прорывах говорить пока нельзя.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины и представитель украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк вечером в понедельник, 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров", – написал он в Twitter.

Однако результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока еще нет. "По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – отметил Подоляк.

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