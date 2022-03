В Беловежской пуще стартовали переговоры Украины и России о прекращении войны. Фото, видео и все подробности

В четверг, 3 марта, начался второй раунд переговоров Украины с Россией о прекращении войны. Известно, что украинская делегация уже прибыла на место проведения переговоров. Киев заявил, что не собирается принимать какие-либо кремлевские ультиматумы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет требовать немедленного прекращения огня, перемирия, а также обеспечение гуманитарных коридоров для мирных жителей.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, публикуя главное из заявлений обеих сторон.

Отметим, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 2 марта озвучил требования, которые Россия выдвигает к Украине. Дословно:

"Крым – это тема, которая не обсуждается. Крым – это часть России".

"Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей".

"Демилитаризация, которая должна иметь параметры. Их еще предстоит согласовать. Там не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации".

"Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре".

В то же время официально украинская сторона не разглашает подробностей переговоров: по протоколу, этого нельзя делать до полного завершения переговорного процесса.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал в Twitter фото с Давидом Арахамией из вертолета, на котором они отправились на переговоры.

