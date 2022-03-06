Зеленский: на завтра Россия официально анонсировала обстрел, однако я не увидел реакции ни от одного западного политика

На понедельник, 7 марта, государство-агрессор Россия открыто анонсировало новые обстрелы территории Украины. Там заявили, что под огнем окажутся наши предприятия оборонного комплекса, расположенные посреди многих украинских городов. Совсем рядом с этими "целями РФ" живут сотни тысяч мирных жителей.

При этом ни один мировой лидер или западный политик никак не отреагировал на прямую угрозу со стороны Москвы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

"Российским военным еще как бы мало того, что они уже наделали. Мало разрушенных судеб. Искалеченных жизней. Они хотят убить еще больше. Это убийство. Сознательное убийство. И я не услышал сегодня реакции от ни одного лидера мира. От ни одного западного политика. Реакции на этот анонс", – сказал глава государства.

Видео дня

Зеленский добавил, что именно из-за этого отсутствия реакции враг и чувствует свою безнаказанность и так открыто на весь мир анонсирует свои зверства.

"Потому что молчание. Ни слова, будто западные лидеры растворились на этот вечер. На этот день. Надеюсь, что хотя бы завтра вы это заметите. Отреагируете. Что-то скажете", – обратился президент к политикам мира.

Он отметил, что такая дерзость российских оккупантов дает Западу сигнал, что санкций, уже введенных против РФ, недостаточно. Агрессор из-за этого не понимает, что мир решительно настроен остановить эту войну. "Вы не спрячетесь от этой реальности. Вы не спрячетесь от новых убийств в Украине", – добавил Зеленский.

"Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку. Точно знаем, как пойдут приказы по вертикали командования. Мы знаем все. И не простим ничего. Вас ждет Трибунал. И суд Божий, если попытаетесь спрятаться", – так президент отреагировал на анонсированную Россией атаку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Российской Федерации, ведущей войну в Украине, заявили, что новые удары они нанесут по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, которые восстанавливают поврежденную военную технику.

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