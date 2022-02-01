США получили ответ России на предложение о ситуации с Украиной – СМИ
Правительство Российской Федерации направило письменный ответ на предложение Соединенных Штатов Америки о деэскалации ситуации в Украине. Новые заявления РФ по поводу "гарантий безопасности" не разглашаются, и в Вашингтоне публичные переговоры по этому вопросу считают "непродуктивными".
Об этом пишут несколько влиятельных изданий, в частности The Washington Post и CNN. Со своей стороны агентство The Associated Press подчеркивает, что информацию анонимно подтвердили трое представителей администрации президента США.
Как отмечается, ответ Кремля поступил накануне беседы между американским государственным секретарем Энтони Блинкеном и главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Она запланирована по телефону на вторник, 1 февраля.
"Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России. Но было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим это на усмотрение россиян, если они захотят обсудить свой ответ", – на условиях анонимности рассказал в комментарии СМИ представитель Госдепа.
Вдаваться в подробности собеседник отказался. В то же время подчеркнул, что Штаты до сих пор "полностью отданы диалогу для решения этих вопросов". В частности, Вашингтон будет продолжать тесные консультации на эту тему со своими партнерами и союзниками, включая Украину.
Напомним: 17 декабря 2021 года Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности", а также "соглашения о мерах по обеспечению безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне требовали не принимать в Альянс страны, ранее входившие в СССР, в том числе Украину. Еще в документе указывалось, что Штаты не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в Советский Союз и не являющихся членами НАТО.
26 января посол США в России Джон Салливан привез письменный ответ Вашингтона по поводу требований Москвы относительно "гарантий" нерасширения НАТО. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что он полностью скоординирован с Украиной и другими европейскими союзниками. Также добавил, что США готовы продолжать диалог с РФ по тем отраслям, в которых еще возможно сотрудничество: ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответе США на так называемые гарантии безопасности нет положительной реакции. В частности, потому, что американская сторона "продолжает отстаивать перспективу расширения НАТО на Восток".
Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что тот не будет размещать свои войска в Украине в случае полномасштабного вторжения России. В то же время он заверил, что в вопросах расширения НАТО не пойдет на компромисс. Альянс потребовал от РФ вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне Совет безопасности ООН провел открытую встречу, подняв вопрос наращивания войск РФ возле Украины. Ее инициировали США, как повод для России объясниться. Большинство стран осудили агрессию Кремля и призвали его к дипломатии.
Кроме этого, Совбез проголосовал за проведение отдельного заседания относительно эскалации РФ вокруг Украины. Мероприятие запланировано на 18 февраля.