НАТО не будет размещать войска в Украине в случае вторжения РФ, – Столтенберг

В НАТО не намерены размещать свои войска в Украине в случае, если Россия решится на полномасштабное вторжение. В то же время там призывают Москву к деэскалации.

Такое заявление генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал в интервью CNN. Отрывки из него в Twitter опубликовала журналистка телеканала Наташа Бертранд.

"НАТО не будет размещать свои боевые подразделения в Украине", – цитирует она слова генсека.

Также Столтенберг отметил, что в НАТО дорабатывают письменный ответ России на их требования по "гарантиям безопасности". Речь идет о гарантиях нерасширения Альянса в странах, которые входили в СССР, в том числе и Украине.

Видео дня

Свои предложения Москве отправят до конца этой недели – то есть, до 30 января.

В то же время генсек подчеркнул, что в НАТО не готовы идти на компромисс по основным принципам.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе на фоне угрозы со стороны России. В частности, речь идет об отправке дополнительных кораблей и истребителей.