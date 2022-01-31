Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации возле Украины: названа дата

Совет безопасности ООН в понедельник, 31 января, проголосовал за проведение заседания, посвященного российской эскалации вокруг Украины. Оно состоится 18 февраля.

Такое решение было принято на голосовании Совбеза. Трансляцию заседания ведет YouTube-канал In time Ukraine (чтобы смотреть ее, доскролльте страницу до конца).

За проведение встречи проголосовали 10 стран, против 2, еще 3 воздержались. Среди тех, кто выступал против – Россия и Китай.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло призвала РФ воздержаться от провокационной риторики. Она отметила необходимость дипломатического решения конфликта.

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"Не может быть альтернативы дипломатии и диалогу для того, чтобы справляться со сложными, давними опасениями по безопасности и ощущением угрозы", – сказала Розмари Ди Карло.

Постпред США Линда Томас-Гринфилд обратила внимание, что Москва последнее время угрожает военными действиями Киеву.

"Россия угрожает предпринять военные действия, если ее требования не будут выполнены", – сказала она.

Дипломат добавила, что Россия направила в Беларусь 5 тысяч военных, баллистические ракет, силы противовоздушной обороны и спецподразделения.

Подробнее о заседании – читайте здесь.

Напомним, что ранее в Минобороны США заявили, что Россия продолжает стягивать свои войска к украинским границам. В ведомстве полагают, что Кремль может "медленно" реализовывать план вторжения.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, президент страны-агрессора Владимир Путин не намерен останавливаться только на Украине.

В НАТО на случай агрессии усиливают свой восточный фланг, однако вводить войска в нашу страну не намерены. В то же время и США, и Великобритания пригрозили введением новых санкций против РФ.

Как уже писал OBOZREVATEL, в ООН заявили, что намерены оказать давление на Россию из-за скопления ее войск возле границ Украины.