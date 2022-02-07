'Северного потока-2' не станет': Байден и Шольц единым фронтом осудили сценарий вторжения РФ в Украину

Президент США Джо Байден по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Вашингтон и Берлин "идут в ногу". В частности в противостоянии с Россией из-за Украины.

Встреча лидеров стран состоялась в понедельник, 7 февраля в Белом доме и длилась два часа. Как сказал глава США, государства действуют синхронно для сдерживания Кремля, передает AFP (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Байден заявил, что они обсудили прорабатываемые санкции против РФ на случай эскалации кризиса в Украине. В частности, он отметил, что при вторжении в Украину "Северного потока 2" не станет". Политик подчеркнул, что государства готовы к продолжению переговоров с Москвой.

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"Мы работаем синхронно для дальнейшего сдерживания российской агрессии в Европе, а также для решения вызовов, исходящих от Китая", – заявил Байден.

Со своей стороны Шольц отметил, что США и ФРГ являются "самыми близкими союзниками и интенсивно работают вместе". Канцлер Германии сказал, что в его задачи и задачи Байдена входит "борьба с российской агрессией против Украины.

"Суть в том, чтобы действовать быстро и решительно и, прежде всего, в единой манере. За военное нападение на Украину придется заплатить очень высокую цену", – сказал Шольц.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Германия имеет "огромное стратегическое значение для Соединенных Штатов" и "сегодня у президента есть возможность укрепить отношения".

Напомним, что Шольц 14 февраля посетит Украину. Он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также он запланировал визит в Москву и переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В РФ политик планирует прибыть сразу после поездки в Украину – 15 февраля.

Ранее Шольц заявил, что Германия отказалась поставлять вооружение Украине на фоне растущей агрессии Российской Федерации из-за немецких экспортных ограничений на оружие. В то же время он подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает Украину в сложившейся ситуации. Канцлер Германии отметил, что его страна придерживается жестких экспортных критериев касательно поставок оружия и подчеркнул, что такие правила существовали задолго до прихода его правительства ко власти.

Политик добавил, что Германия вместе с союзниками готова предпринять все необходимые шаги насчет остановки газопровода "Северный поток 2", если Россия примет решение о вторжении в Украину.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ не будет поставлять летальное оружие в Украину, несмотря на риск агрессии со стороны России. Она подчеркнула, что у немецкого правительства есть четкая позиция – не отправлять оружие в кризисные регионы, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации. А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.

Antrittsbesuch im Weißen Haus - Kanzler @OlafScholz und @POTUS betonen, dass man gemeinsam eine russische Aggression gegen die Ukraine verhindern wolle pic.twitter.com/o6qqTIJEFu — Andreas Rinke (@Andreas__Rinke) February 7, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на фоне рисков усиления российской агрессии и вторжения страны на территорию украинского государства в Белом доме планируется увеличить помощь Украине. Варианты дополнительных поставок уже обсуждаются.