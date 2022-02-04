В Украину впервые приедет Шольц: в ОП назвали дату встречи лидеров Украины и Германии

Новый канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину. Он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины. Подробная программа пока не уточняется.

В то же время в сообщении говорится, что Германия является одним из ключевых союзников и партнеров Украины. Также Берлин играет важную роль в "нормандском формате".

"Визит федерального канцлера Германии демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины", – подчеркнули в ОП.

Отметим, что Шольц 6 февраля намерен посетить Вашингтон и встретится с президентом США Джо Байденом. Также он запланировал визит в Москву и переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, однако точная дата пока неизвестна.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский второй раз за несколько дней поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили вопросы безопасности и активизации "нормандского формата". До разговора с Зеленским Макрон беседовал с Путиным.

Напомним, что 1 февраля в Украине побывал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который довольно резко высказался об агрессивных намерениях Кремля, пригрозив Путину последствиями