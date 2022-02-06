Министр обороны Германии исключила поставки летального вооружения Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ не будет поставлять летальное оружие в Украину, несмотря на риск агрессии со стороны России. Она подчеркнула, что у немецкого правительства есть четкая позиция – не отправлять оружие в кризисные регионы, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации.

Об этом сообщает телеканал ARTE. Вместе с тем, Ламбрехт не исключила, что Германия может отправить дополнительные подразделения своих военных в страны Балтии.

Министр подчеркнула, что все страны-члены НАТО могут положиться на ФРГ, так как она уже делает свой "очень важный вклад". Политик сообщила, что немецкая сторона отправит свои истребители Eurofighter в Румынию для наблюдения за воздушным пространством.

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Кроме того, Германия готова к усилению своих войск и в Литве. По словам Ламбрехт, две страны сейчас ведут переговоры насчет того, какие именно меры "будут иметь смысл" в данной ситуации.

Кристина Ламбрехт также ответила на критику из-за того, что Германия ранее пообещала Украине отправить пять тысяч касок из-за риска усиления агрессии РФ. Мэр Киева Виталий Кличко назвал "шуткой" такое решение немецкого правительства на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Так, министр обороны ФРГ сообщила, что соответствующий запрос на каски поступил в Берлин из Киева. Она отметила, что украинская сторона не указала, сколько именно защитных шлемов ей нужно.

"Итак, мы исполняем желание наших партнеров в Киеве", – сказала Ламбрехт.

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