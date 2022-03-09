США будут приближать стратегическое поражение РФ в ситуации вокруг Украины, – Нуланд

Ольга Липич
Политика
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США будут приближать стратегическое поражение РФ в ситуации вокруг Украины, – Нуланд
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В США заявили, что будут приближать стратегическое поражение страны-агрессора России, преступная армия которой по при казу Владимира Путина разрушает украинские города, убивает мирное население и уничтожает объекты критической инфраструктуры. В частности государство будет давить на Кремль санкциями и призывать к тому же другие страны.

С такими заявлениями выступила заместительница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. 8 марта она приняла участие в слушаниях комитета Сената США по международным отношениям из-за войны в Украине (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Главное из заявлений Нуланд:

  • Запад пытается убедить Китай отказаться от нейтралитета в вопросе о нападении РФ на Украину. "Запад убеждает власть Китая, что нейтралитет – не вариант в конфликте в Украине, она могжет сыграть лидирующую роль в урегулировании", – заявила представитель США.

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  • США будут стремиться к нанесению РФ стратегического поражения в войне в Украине. "С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента России Владимира Путина", – сказала Нуланд.

  • Санкции и запрет на импорт российской нефти – далеко не конец давления на агрессора. Америка рассматривает способы ограничения доступа России к криптовалютам. Относительно этого вопроса американские чиновники консультируются с европейскими партнерами.

Напомним, что Российская Федерация, страна, которая напала на Украину, стала абсолютным мировым лидером по количеству введенных против нее санкций.

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