США будут приближать стратегическое поражение РФ в ситуации вокруг Украины, – Нуланд

В США заявили, что будут приближать стратегическое поражение страны-агрессора России, преступная армия которой по при казу Владимира Путина разрушает украинские города, убивает мирное население и уничтожает объекты критической инфраструктуры. В частности государство будет давить на Кремль санкциями и призывать к тому же другие страны.

С такими заявлениями выступила заместительница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. 8 марта она приняла участие в слушаниях комитета Сената США по международным отношениям из-за войны в Украине (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Главное из заявлений Нуланд:

Запад пытается убедить Китай отказаться от нейтралитета в вопросе о нападении РФ на Украину. "Запад убеждает власть Китая, что нейтралитет – не вариант в конфликте в Украине, она могжет сыграть лидирующую роль в урегулировании", – заявила представитель США.

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США будут стремиться к нанесению РФ стратегического поражения в войне в Украине. "С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента России Владимира Путина ", – сказала Нуланд.

Санкции и запрет на импорт российской нефти – далеко не конец давления на агрессора. Америка рассматривает способы ограничения доступа России к криптовалютам. Относительно этого вопроса американские чиновники консультируются с европейскими партнерами.

"Северный поток – 2" мертв и, вероятнее всего, его никогда не реанимируют. "Я думаю, что "Северный поток – 2" теперь мертв. Этот кусок металла на дне моря, я не думаю, что его когда-нибудь оживят", – отметила американский дипломат.

Послы США во всех странах получили установки убеждать государства вводить жесткие санкции против России.

Напомним, что Российская Федерация, страна, которая напала на Украину, стала абсолютным мировым лидером по количеству введенных против нее санкций.

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