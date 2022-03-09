Послы США получили задачу убеждать страны присоединиться к санкциям против РФ, – Нуланд

Послы США во всех странах получили установки убеждать государства вводить жесткие санкции против России. Это связано с тем, что страна-агрессор напала на Украину и ведет в нашей стране жестокую войну.

Об этом рассказала заместительница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во вторник, 8 марта. Она принимает участие в слушаниях комитета Сената США по международным отношениям из-за войны в Украине (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте до конца страницы).

"Все послы США получили инструкции убеждать страны присоединиться к санкциям против России", – сказала Нуланд.

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Ранее дипломат отметила, что Запад убеждает власти Китая отказаться от нейтралитета в истории с нападением России на Украину. Эта страна может сыграть лидирующую роль в прекращении этой войны.

Напомним, что Российская Федерация, страна, которая напала на Украину, уничтожает украинские города, мирных жителей и объекты критической инфраструктуры, стала абсолютным мировым лидером по количеству введенных против нее санкций. Инфографика сервиса Castellum показала, что всего против РФ введено более 5,5 тысяч санкции. 2778 из них было введено после 22 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефолт России может наступить уже 15 апреля, ожидает американский финконгломерат Morgan Stanley. Именно тогда заканчивается 30-дневный льготный период по долларовым бондам 2023 года.

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