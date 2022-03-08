Россия стала абсолютным лидером по количеству введенных санкций. Инфографика

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Российская Федерация, страна, которая напала на Украину, уничтожает украинские города, мирных жителей и объекты критической инфраструктуры, стала абсолютным мировым лидером по количеству введенных против нее санкций.

Инфографика сервиса Castellum демонстрирует весь масштаб ограничительных мер против Кремля. На ней показано, что всего против России введено более 5,5 тысяч санкции. 2778 из них было введено после 22 февраля.

Большинство ограничений введено против физических лиц – 2427, против юридических, которыми обычно являются компании или государственные учреждения, – 343.

Больше всего санкций против РФ ввела Швейцария – 568.

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Второе место после РФ по количеству санкций занимает Иран, далее идет Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Мьянма и Куба.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефолт России может наступить уже 15 апреля, ожидает американский финконгломерат Morgan Stanley. Именно тогда заканчивается 30-дневный льготный период по долларовым бондам 2023 года.

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