'Северный поток – 2' мертв и вряд ли будет реанимирован, – Нуланд

Проект скандального российского газопровода "Северный поток – 2" в настоящий момент мертв. Скорее всего, его не реанимируют уже никогда.

Об этом сказала заместительница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во вторник, 8 марта. Она приняла участие в слушаниях комитета Сената США по международным отношениям из-за войны в Украине (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Она назвала скандальных газопровод куском металла на дне моря.

"Я думаю, что "Северный поток – 2" теперь мертв. Этот кусок металла на дне моря, я не думаю, что его когда-нибудь оживят", – отметила американский дипломат.

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Ранее она сообщила, что послы США во всех странах получили установки убеждать государства вводить жесткие санкции против России. Это связано с тем, что страна-агрессор напала на Украину и ведет в нашей стране жестокую войну.

Напомним, что из-за вторжения войск России в Украину Германия приостановила сотрудничество со страной-агрессором по газопроводу "Северный поток-2". При этом в Кремле пригрозили "зеркальным решением" относительно "Северного потока-1". Об этом заявил русский вице-премьер РФ Александр Новак.

При этом он отметил, мол, они этого не делают, поскольку "от такого решения никто не выиграет".

Отметим, что президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против "СП-2" еще до российского вторжения в Украину. В частности, ограничения были введены 23 февраля – против оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG, а также ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация, страна, которая напала на Украину, уничтожает украинские города, мирных жителей и объекты критической инфраструктуры, стала абсолютным мировым лидером по количеству введенных против нее санкций.

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