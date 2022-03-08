Нуланд: Запад пытается убедить Китай отказаться от нейтралитета в вопросе о нападении РФ на Украину

Запад убеждает власти Китая отказаться от нейтралитета в истории с нападением России на Украину. Эта страна может сыграть лидирующую роль в прекращении этой войны.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям в связи с нападением России на Украину. Заседание транслировалось на Youtube "Голос Америки".

"Запад убеждает власти Китая, что нейтралитет – не вариант в конфликте в Украине, они могут сыграть лидирующую роль в урегулировании", – заявила представитель США.

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Стоит отметить, что эта страна уже начала занимать активную публичную позицию в этой ситуации. В частности, 7 марта в Китае завили, что готовы стать посредником на переговорах между Украиной и Россией. Это первый подобный сигнал от официального Пекина с момента полномасштабного вторжения вражеской армии.

При этом более конкретно об уровне посредничества Пекина и о вероятных последствиях участия китайской стороны глава МИДа Ван И не рассказал.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще до начала российского вторжения в Украину Китай поддержал суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Об этом министр иностранных дел страны Ван И сказал во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

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