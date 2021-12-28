Созванное Зеленским заседание СНБО перенесли: стала известна причина

Созванное на среду, 29 декабря, президентом Украины Владимиром Зеленским заседание Совета национальной безопасности и обороны перенесли. Причиной этого стало расширение списка вопросов.

В связи с этим заседание СНБО состоится в четверг, 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил список вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский 24 декабря после доклада секретаря СНБО Алексея Данилова созвал заседание Совета.

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Отметим, что Совет Нацбезопасности не собирался достаточно давно. Последнее заседание проводилось 10 ноября. Тогда обсуждался миграционный кризис на границе Беларуси и Польши, введены санкции в связи с открытием представительства Никарагуа в оккупированном Крыму. Также члены СНБО заслушали отчеты СБУ и МВД по более ранним решениям.

Также были введены санкции против новых владельцев самолетов, совершавших полеты в РФ. Они пытались обойти ограничения, введенные ранее. Главой заседания был Зеленский.

Позже стало известно, что компании, попавшие в список санкций СНБО из-за действий, создающих угрозы национальным интересам, начали менять свои названия. Однако это не может снять с них ограничения.

"Статус юрлица не меняется, поскольку остается неизменным его регистрационный код", – говорилось в сообщении платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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