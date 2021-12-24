Зеленский созывает СНБО: названа дата заседания

В среду, 29 декабря 2021 года, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующее решение 24 декабря после доклада секретаря СНБО Алексея Данилова принял президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО. Следует отметить, что в последний раз заседание проводилось 10 ноября. Тогда ее члены обсудили ситуацию на границе Беларуси и Польши, ввели санкции в связи с открытием представительства Никарагуа в оккупированном Крыму, а также заслушали отчеты СБУ и МВД по предварительным решениям СНБО.

Кроме того, были введены санкции против новых владельцев самолетов, совершавших полеты в страну-агрессор Россию. Они пытались обойти ограничения, введенные ранее. Председательствовал на заседании президент Владимир Зеленский.

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Позже стало известно, что попавшие в список санкций СНБО компании активно меняют свои названия. Однако это не поможет им выйти из-под ограничений.

"Большинство компаний оказались в списке санкций из-за действий, создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, содействия террористической деятельности и т.д. Изменение названия не убирает санкции с компании. Статус юрлица не меняется, поскольку остается неизменным его регистрационный код", – для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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