Зеленский созывает СНБО: названа дата заседания
В среду, 29 декабря 2021 года, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующее решение 24 декабря после доклада секретаря СНБО Алексея Данилова принял президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО. Следует отметить, что в последний раз заседание проводилось 10 ноября. Тогда ее члены обсудили ситуацию на границе Беларуси и Польши, ввели санкции в связи с открытием представительства Никарагуа в оккупированном Крыму, а также заслушали отчеты СБУ и МВД по предварительным решениям СНБО.
Кроме того, были введены санкции против новых владельцев самолетов, совершавших полеты в страну-агрессор Россию. Они пытались обойти ограничения, введенные ранее. Председательствовал на заседании президент Владимир Зеленский.
Позже стало известно, что попавшие в список санкций СНБО компании активно меняют свои названия. Однако это не поможет им выйти из-под ограничений.
"Большинство компаний оказались в списке санкций из-за действий, создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, содействия террористической деятельности и т.д. Изменение названия не убирает санкции с компании. Статус юрлица не меняется, поскольку остается неизменным его регистрационный код", – для работы с открытыми данными "Опендатабот".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СНБО сообщили, что сегодня на расстоянии 200 км от российско-украинской границы находятся 122 тысячи российских военных. Кроме того, еще более 143 тысяч находятся за 400 км.
При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова в ситуации с угрозой российской агрессии Украина должна прежде всего рассчитывать на собственные силы, поскольку каждая страна имеет свое видение этого конфликта.