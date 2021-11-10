СНБО ввел санкции против новых владельцев самолетов, летавших в Россию

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против новых владельцев самолетов, которые совершали полеты в страну-агрессор Россию. Они пытаются обойти ограничения, которые были введены ранее.

Об этом глава Службы безопасности Иван Баканов заявил на брифинге по итогам заседания СНБО 10 ноября. Речь идет о бортах, связанных с компанией JET4U S.R.L.

Глава спецслужбы пояснил, что четыре самолета на момент принятия решения об ограничительных мерах были за пределами Украины, а один борт, который использовал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, находился в "Жулянах" и остается там до сих пор.

Видео дня

"Мы фиксируем попытки изменить владельцев, обслуживающие компании и бортовые номера, чтобы обойти санкции. Однако юридические хитрости не дадут свой результат", – заверил Баканов.

Напомним, что в феврале СНБО аннулировал разрешение и планы на полеты четырех самолетов, которые использовались для полетов в Россию. Однако еще до обнародования решения они покинули Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет нацбезопасности 10 ноября ввел новые санкции против лиц, которые причастны к открытию посольства Никарагуа в оккупированном Россией Крыму. Другие подробности заседания можно узнать здесь.