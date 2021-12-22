В СНБО рассказали, сколько военных Россия стянула к границам Украины: мы понимаем, что происходит

Сегодня на расстоянии 200 км от российско-украинской границы находятся 122 тысяч российских военных. Кроме того, еще более 143 тысяч находятся за 400 км.

Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов на совместном брифинге главой ВРУ и премьер-министром, который транслировался на телеканале "Рада". Он подчеркнул, что если для остальных стран ситуация на восточном фронте Украины является новостью, то для нашей страны это ежедневная работа.

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"Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны Российской Федерации", – отметил Данилов.

По его словам, ситуация на восточной границе Украины никогда не была спокойной, однако она остается контролируемой.

Кроме того, Секретарь СНБО подчеркнул, что в войне с Россией наша страна должна прежде всего рассчитывать на собственные силы, поскольку каждая страна имеет свое видение этого конфликта. Данилов также отметил, что обострение не может произойти мгновенно. Кроме того, с 1 января вступает в силу территориальная оборона, которая при необходимости сможет дать отпор агрессору.

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