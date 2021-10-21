Cтало известно, когда в Раде проголосуют за закон о Киеве: какие изменения ждут столицу

Законопроект о столице Украины городе Киев №2143-3 вынесут на голосование в Верховной Раде через 2-3 недели. Если его поддержат народные депутаты, то должности мэра и председателя городской государственной администрации будут разделены.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из информированных источников. В случае принятия документа мэром останется Виталий Кличко, а главу КГГА будет назначать президент Владимир Зеленский.

Другие изменения, которые могут ожидать столицу:

Киевский городской председатель будет возглавлять магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета. Также он будет председательствовать на заседаниях Киевсовета.

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Будут сформированы исполнительные офисы районов в городе Киеве. Киевсовет, Киевский магистрат, районные в городе Киеве советы и исполнительные офисы районов будут отдельными юридическими лицами.

Районный в городе Киеве совет образуется и ликвидируется по решению Киевсовета или территориальной общины Киева. Председатель районного в городе Киеве совета не реже одного раза в год отчитывается о работе соответствующего совета на открытой встрече перед членами общины.

Районные в городе Киеве администрации не образуются.

Глава КГГА будет контролировать обеспечение соблюдения органами местного самоуправления в городе Киеве требований Конституции и законов Украины.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новый закон о столице Украины, если его принимать, не должен нарушать конституционных прав его жителей и принципов местного самоуправления.

Он также отметил, что документ не должен предусматривать отмену собственных исполнительных органов Киевсовета, а его принятие должно происходить с соблюдением ценностей парламентаризма и учетом правовой автономии местного самоуправления.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект №2143-3 был принят в первом чтении еще в октябре 2019 года. Его поддержало монобольшинство фракции "Слуга народа" в лице 243 нардепов и 10 внефракционных парламентариев.