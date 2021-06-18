СНБО ввел полный пакет санкций против Фирташа и Фукса. Все решения

В пятницу, 18 июня, в Киеве члены Совета по Национальной безопасности и обороне (СНБО) приняли решение о введении полного фула санкций против известных украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Кроме того, обсуждались ограничения против криминалитета и хакеров.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми важными месседжами главы СНБО Алексея Данилова, которые он озвучил на пресс-конференции после окончания заседания Совета нацбезопасности Украины (чтобы посмотреть видео – доскролльте до конца страницы).

Главные решения СНБО:

Продлены старые санкции против юрлиц и физлиц. По отдельным людям, которые попали в список "воров в законе" - пройдут проверки.

Введены санкции по лицам и компаниям причастным к созданию вируса Petya.

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Против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа был введён полный пакет санкций.

Впервые за 30 лет Украине вернули две лицензии на добычу газа.

Так, согласно сообщению Данилова, санкции были введены против российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. По словам секретаря СНБО, санкции на Фукса применены в связи с компанией "Голден деррик".

Секретарь СНБО отметил, что санкции на Фирташа связаны с "его участием в титановом бизнесе". "Это поставка сырья, которое потом идет и это отслежено нашими разведчиками …, на военные объекты РФ. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - пояснил он.

Кроме того, подчеркнул Данилов, кроме Фирташа санкции будут применены "на те предприятия, которые непосредственно аффилированы с ВПК РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере"."Как и обещал президент Украины Владимир Зеленский, власть начинает наводить порядок в сфере недрапользования, и мы договорились, что до 1 сентября все лицензии, которые есть в нашей стране, будут на Геоинформационном портале. Вы все их будете видеть… Все лицензии, которые есть у нас, а их больше 3 тысяч, все общество будет знать, где они находятся, в каком состоянии, кто является их владельцем, и на основании чего и когда они их получили", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что были аннулированы "как недобросовестным недропользователям" четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно в 2018, 2019 и 2017 годах.

Также СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в т.н. санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

"После первого решения Совета национальной безопасности и обороны было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение Совета нацбезопасности и обороны относительно трех лиц: сделать дополнительную проверку (на предмет корректности введения санкций против указанных лиц – прим. ред.) с привлечением службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", — заявил Данилов.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к кибератаке на Украину. Речь идет о вирусе NotPetya.

По словам Данилова, все фигуранты причастны к разработке вредоносной программы.

"Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya", – пояснил он.

Данилов добавил, что попавшие под ограничительные меры люди и компании осуществляли модерацию и организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Данилов также намекнул, что "один уважаемый бизнесмен из Днепра" пошел на добровольное возвращение лицензии. Вероятно, речь идет о Игоре Коломойском.

"Хочу отметить, что есть первые положительные результаты реализации решения Совета нацбезопасности и обороны, и не по линии ведомства Опимаха, а со стороны представителей крупного бизнеса, которых мы пока не называем олигархами", - сказал секретарь СНБО, добавив, что "впервые за все 30 лет Независимости произошло событие, которое, как мы надеемся, приобретет прецедентный характер".

"Понимая всю важность реализации политической линии президента Владимира Зеленского по наведению порядка в сфере пользования недрами и проявляя социальную ответственность, государству добровольно вернули две лицензии на добычу природного газа и добычи сырой нефти. Речь идет о компании ООО "Гео Альянс Таранушинское" (Харьковская область) и ООО "Гео Альянск Юго-Орильское" (Днепропетровская область)", - пишет официальный сайт СНБО.

"Хотя основатели этих компаний находятся на всем нам хорошо известных островах, государство приветствует подобные инициативы "украинских киприотов", и призывает других представителей крупного бизнеса брать такой пример и быть ответственными недропользователями", - добавил Данилов.

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Ранее заседание было анонсировано и представлено в пяти пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня СНБО рассмотрели 8 вопросов, среди которых – усиление сотрудничества с НАТО, укрепление административной границы с оккупированным Крымом, выселение чиновников с госдач и борьба с олигархами. Новых санкций ведомство тогда не вводило.