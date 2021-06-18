Зеленский назвал новые фамилии россиян из списка Forbes, попавших под санкции

Под санкции Совета национальной безопасности и обороны также попали двое россиян из списка Forbes. Это гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов и Михаил Шелков, который является бенефециаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависма".

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО. Глава государства отметил, что они, наряду с Фуксом и Фирташом, попали в список ограничительных мер по предложению Службы безопасности Украины.

"По предложению СБУ принято решение о применении санкций в отношении Дмитрия Фирташа, Павла Фукса, Сергея Чемезова, Михаила Шелкова", – подчеркнул президент.

Также он озвучил еще пять вопросов, которые рассмотрели на заседании СНБО, проходившего 18 июня под руководством Зеленского.

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Принята Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса (усовершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО).

Вопрос военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами.

Продлены санкции против ряда лиц, которые было введено от 21 июня 2018 года.

Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, которые находятся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

Принято решение об аннулировании ряда лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности, на добычу природного газа, возвращены государству.

"Наводим порядок! Хороших выходных!" – подытожил Зеленский результаты заседания.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО ввел санкции против известных украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, а также лиц, причастных к кибератаке на Украину в 2017 году. Подробнее о всех решениях – читайте в нашем материале.