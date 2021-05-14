Семь из десяти украинцев платят за газ компаниям Фирташа: как распределен рынок

В Украине лицензию на поставку газа в стране получили 829 компаний. Около 70% рынка находится в руках "Региональной газовой компании" (оценки НКРЭКУ), которой владеет украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. То есть, семь из десяти семей покупают газ у одной и той же группы компаний.

Остальные 30% делят между собой "Нафтогаз" и десятки более мелких поставщиков. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Отмечается, что именно газсбыты Фирташа в январе 2021-го подняли тарифы почти до 10 грн за куб. В то же время как госкомпания продавала голубое топливо всего за 7,2 грн.

В результате произошла серия протестов по всей Украине, а правительство ограничило тарифы. При этом оно действовало лишь до 1 апреля.

Напомним, в Украине стоимость газа в мае для некоторых потребителей взлетела с 6,99 до 13,5 грн за кубометр. Из-за новых правил на рынке каждый поставщик предлагает свой тариф, в результате суммы в платежках могут отличаться на 50%.

Как ранее писал OBOZREVATEL: