СНБО объявил о заседании для введения новых санкций: озвучены 5 вопросов

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание в пятницу, 18 июня. Оно будет посвящено санкциям.

Как сообщается на странице СНБО в Facebook, встреча начнется в 17:00. Всего планируется рассмотреть пять вопросов, один из которых – секретный.

Повестка дня заседания следующая:

Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины,

второй пункт – секретный,

применение персональных экономических мер и других ограничительных мер (санкции),

доклад главы Государственной службы геологии и недр о состоянии выполнения решения СНБО от 19 марта,

также рассмотрят ряд других вопросов, но каких именно – не уточняется.

Видео дня

По завершению секретарь СНБО Алексей Данилов даст брифинг, начало которого анонсировано примерно на 18:00.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что заседания Совета нацбезопасности в эту пятницу не будет.

Напомним, что 19 марта ведомство ввело санкции против 27 бывших чиновников и 19 компаний. Речь шла о юрлицах, которые владеют лицензиями на использование недр.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча проходила 4 июня. На ней рассмотрели 8 вопросов, среди которых – усиление сотрудничества с НАТО, укрепление административной границы с оккупированным Крымом, выселение чиновников с госдач и борьба с олигархами. Новых санкций ведомство тогда не вводило.