Украина продлила санкции против более 1,7 тысячи лиц: среди них Кадыров и Киселев

Украина продлила ограничительные меры против более 1,7 тысяч лиц, которые попали под санкции три года назад. Среди них фигурируют российский пропагандист Дмитрий Киселев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 18 июня сообщается на сайте Офиса президента. Речь идет о решении от 2018 года, которое было введено в действие указом главы государства №176.

Меры действовали три года и истекали 21 июня 2021-го.

На брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что часть людей из указанного списка уже умерли. Однако санкции продлены в отношении тех, кто числится в реестрах.

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Отметим, что среди фигурантов были глава Чечни Рамзан Кадыров, певец Иосиф Кобзон, российский пропагандист Дмитрий Киселев, депутат Госдумы РФ Борис Резник, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Полный список можно посмотреть здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО на заседании 18 июня ввел полный пакет санкций против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Также под ограничения попали двое россиян из списка Forbes Сергей Чемезов и Михаил Шелков. Кроме того, были введены санкции против лиц, причастных к кибератаке на Украину в 2017 году.