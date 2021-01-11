'Слуги' пообещали украинцам план антикризисных мер из-за повышения тарифов

Президентская партия "Слуга народа" взялась за подготовку так называемого плана антикризисных мероприятий для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.

Об этом заявил лидер фракции СН Давид Арахамия на своей странице в Facebook. По его словам, план будет наработан и обнародован в ближайшие дни.

"На завтра запланировано совещание с премьером, и. о. министра энергетики, представителями Офиса президента и всеми, кого касается этот вопрос. Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время", – заверил нардеп.

Он добавил, мол, "слуги" должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение тарифов и как в сложившейся ситуации защитить людей.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко тоже заявил, что на онлайн-встрече фракции с премьер-министром Денисом Шмыгалем и исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко ключевой темой для разговора станет ситуация с повышением тарифов ЖКХ.

"Может, хоть завтра услышим аргументированные доводы, почему украинцам в таких сложных экономических условиях решили поднять тарифы", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним: с декабря 2020 года "Нафтогаз" повысил тарифы для производителей тепла и горячей воды на 13,54% – в 6103,1 грн за 1000 куб. м газа, без учета НДС. В результате цены на отопление и горячую воду вырастут на 10,8%. Это возмутило украинцев, они начали в своих городах акции протеста против завышенных тарифов.

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