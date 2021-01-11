"Слуги" пообіцяли українцям план антикризових заходів через підвищення тарифів

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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'Слуги' пообіцяли українцям план антикризових заходів через підвищення тарифів

Президентська партія "Слуга народу" взялася за підготовку так званого плану антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів в Україні.

Про це заявив лідер фракції СН Давид Арахамія на своїй сторінці у Facebook. За його словами, план буде напрацьовано та оприлюднено в найближчі дні.

"На завтра запланована нарада з прем’єром, в. о. міністра енергетики, представниками Офісу президента і всіма, кого стосується це питання. Якщо потрібні будуть швидкі рішення – ми готові їх ухвалювати у будь-який час", – запевнив нардеп.

Він додав, мовляв, "слуги" мають розібратися з тим, що відбулося, наскільки обґрунтоване підвищення тарифів і як у ситуації, що виникла, захистити людей.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко теж заявив, що на онлайн-зустрічі фракції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і виконуючим обов'язки міністра енергетики Юрієм Вітренком ключовою темою для розмови стане ситуація з підвищенням тарифів ЖКГ.

"Може, хоч завтра почуємо аргументовані доводи, чому українцям у таких складних економічних умовах вирішили підняти тарифи", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо: з грудня 2020 року "Нафтогаз" підвищив тарифи для виробників тепла та гарячої води на 13,54% – до 6103,1 грн за 1000 куб. м газу, без урахування ПДВ. Внаслідок цього ціни на опалення й гарячу воду зростуть на 10,8%. Це обурило українців, вони розпочали у своїх містах акції протесту проти завищених тарифів.

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Повідомлення нардепа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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