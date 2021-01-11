В Україні продовжилися протести через зростання тарифів на газ. Фото та відео

В Україні продовжилися протести через підвищення тарифів на постачання та споживання газу: три пройшли на Буковині, ще один відбувся в Полтаві.

За повідомленням поліції Чернівецької області, близько 170 місцевих жителів протестували біля Чернівецької міськради, поблизу стаціонарного посту в селі Атаки Хотинського району та на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району. Протестувальники безперервно рухалися пішохідними переходами, це заблокувало рух транспорту (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Також, за повідомленням Telegram-каналу "Суспільне Полтава", акцію біля Полтавської обласної держадміністрації влаштували майже 200 осіб. Це вже другий такий протест в адміністративному центрі Полтавщини. Перший відбувся 9 січня.

Люди прийшли з вимогою скасувати нові тарифи на газ та його транспортування, а також повернути пільговий тариф на електроенергію. Відповідне звернення учасники запланували передати голові обласної ради Олександру Біленькому, йдеться в повідомленні.

Раніше подібні акції відбулися у кількох регіонах України – люди перекривали дороги на Харківщині, Полтавщині, у Миколаєві та Жовтих Водах на Дніпропетровщині.

10 січня перекрили трасу жителі селища міського типу Високий на Харківщині, схожі акції пройшли також у Бакалії та Люботині.

Понад пів сотні людей перекривали трасу М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. Вони пересувалися пішохідним переходом, блокуючи рух транспорту. Деякі протестувальники тримали плакати: "STOP геноцид", "Люди – не бидло", "Ні тарифогеноциду". Учасники акції виконали вимоги карантину – усі були в масках. Також вони пропускали спецтранспорт і кожні 15 хвилин – інші автомобілі. Тож, за словами очевидців, заторів на місці протесту не було.

У Миколаєві близько сотні протестувальників зібралися на площі біля міської ради. Вони вимагали не підвищувати комунальні тарифи.

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині на мітинг під стіни міськради прийшло лише кілька людей. Нечисленність пояснили тим, що багато хто дізнався про акцію тільки після того, як вона пройшла.

4 січня поблизу міста Лубни на Полтавщині протестувальники повністю перекрили рух на трасі міжнародного значення Київ – Харків.

7 січня жителі міста Валки Харківської області перекрили трасу міжнародного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з грудня "Нафтогаз" підвищив тарифи для виробників тепла та гарячої води на 13,54% – до 6103,1 грн за тисячу кубометрів газу, без урахування ПДВ. У результаті ціни на опалення й гарячу воду зростуть на 10,8%.

Якщо місцева влада не згодна зі зростанням цін на тепло й гарячу воду, вона повинна передбачити в міському бюджеті гроші на компенсацію різниці між встановленим тарифом і реальною вартістю.