На Харківщині люди перекрили дорогу заради зниження тарифів на газ. Фото

У Харківській області 10 січня жителі селища міського типу Високий перекрили трасу, висловлюючи у такий спосіб протест проти високих комунальних тарифів, зокрема на транспорт газу.

Інформацію про акцію поширили декілька місцевих Telegram-каналів. Схожа акція прошла також у Бакалії (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що понад пів сотні людей перекрили трасу М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що люди пересувалися пішохідним переходом, блокуючи рух. Деякі протестувальники тримали плакати: "STOP геноцид", "Люди – не бидло", "Ні тарифогеноциду".

Учасники акції виконали вимоги карантину – всі були в масках. Вони також пропускали спецтранспорт, і кожні 15 хвилин – інші автомобілі. За словами очевидців, заторів на місці протесту не було.

У відділі комунікації поліції області запевнили, що охорону громадського порядку на акції забезпечували 15 поліцейських. Вони не перешкоджали протесту

Відомо, що цього ж дня перекрили рух на дорозі і жителя міста Бакалія Харківської області.

"Авто не пропускали, всіх розвертали", – пише Telegram-каналу "ХС|Харків".

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