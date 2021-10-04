'Слуги народа' отказались от встречи с Разумковым: в партии дали объяснение

Во фракции "Слуга народа" не проводили встречу с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым ведь она была нецелесообразна. Председатель партии СН Александр Корниенко сказал, что нардепы уже высказали все, что хотели.

По его словам, политики уже все друг другу высказали. При этом порой разговор проходил на повышенных тонах, передает "Украинская правда". Корниенко добавил, что он второй после главы фракции Давида Арахамии поставил подпись в подписном листе за отставку Разумкова.

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"И тратить сегодня вечером несколько часов времени, чтобы вновь по кругу обсуждать, что мы действуем в рамках закона, когда надо санкции вводить против "5 колонны". Я не считаю, что надо время на это тратить", – говорил Корниенко.

С его слов, за отставку председателя парламента собрали 175 подписей. Также нардеп считает, что до конца недели, 8 октября, вопрос с Разумковым разрешат.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил в Верховную Раду обращение с инициативой отставки главы ВР Дмитрия Разумкова, которое подал лично от себя.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков уже не является частью команды "Слуги народа". Глава государства прокомментировал возможную отставку Разумкова. По его словам, главная ошибка главы парламента состоит в его политических взглядах и нежелании поддерживать "программные моменты партии".

Разумков высказался о давлении и подтвердил, что слышал "разговоры" о своей вероятной отставке. В ответ коллега нардепа, лидер фракции СН Арахамия "намекнул": у монобольшинства есть голоса, чтобы делегировать своих кандидатов на должность председателя ВР.

Также Разумков заявил, что будет писать официальное заявление в правоохранительные органы для проведения проверки о материальном вознаграждении для депутатов, которые проголосуют за его отставку.

Кроме того, Разумков заявил, что спокойно покинет свою должность в случае, если нардепы проголосуют за его отставку. Он отметил, что не намерен идти на сделку со своей совестью.