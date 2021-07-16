'Слуга', отрицавший COVID-19, не поверил в повышение тарифов и в прямом эфире толкнул экс-министра. Видео

Между народным депутатом Юрием Камельчуком и бывшим министром социальной политики Павлом Розенко произошла потасовка. В результате "Слуга народа" толкнул экс-чиновника.

Конфликт произошел во время спора в прямом эфире телеканала "Наш" о тарифах на электроэнергию. Действующий нардеп отказывался признать, что они выросли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время выступления Розенко Камельчук постоянно перебивал его. В разгар спора он подошел к экс-министру вплотную, а когда тот попытался отодвинуть "слугу", он толкнул бывшего чиновника.

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Затем бросил фразу: "Скажи спасибо, что не ударил" и покинул студию.

"Когда нечего сказать, начинается психоз", – прокомментировал Розенко действия Камельчука.

"Слуга народа" уже не первый раз агрессивно себя ведет. Ранее он на замечание его жене о нарушении правил дорожного движения назвал ведущего проекта "Зупини лося" Константина Андриюка "быдлом".

Позднее нардеп признал, что был не прав, уплатил штраф и извинился перед журналистом. Также он пообещал записаться на курс "управления гневом".

Также ранее Камельчук заявлял, что коронавирус – якобы "вымышленная болезнь" и он не доверяет "ни одной вакцине в мире". Несмотря на это его избрали спикером по COVID-паспортам и сертификатам в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа должны измениться тарифы на электроэнергию. Так, бедные украинцы (в понимании правительства те, кто тратит до 100 кВт*час электроэнергии в месяц) смогут платить по старой цене, а вот те, кто пользуется большим количеством электроприборов, вынуждены будут платить на 40-50% больше.