'Слуга народа', назвавший коронавирус выдумкой, назначен в ПАСЕ спикером по COVID-паспортам

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук избран спикером по COVID-паспортам и сертификатам в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом политик сообщил в Facebook. Нардеп отметил, что нужно сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно в летний период.

"Сегодня (21 июня – Ред.) в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ", – написал он.

Видео дня

Напомним, что Юрий Камельчук сказал, что COVID-19 – это вымышленная болезнь, и он не доверяет "ни одной вакцине в мире". После этого нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин назвал своего коллегу по фракции "выдуманным депутатом".

Позже Камельчук сказал, что верит в то, что люди болеют, но в случае с пандемией "речь о всемирном уровне манипулировании цифрами и статистикой".

В эфире парламентского телеканала "Рада" политик заявлял, что пандемия коронавируса и все происходящее во время нее, – это "афера".

Также Камельчук снова оскандалился, заявив, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, будто занятия проституцией отбирает энергию у женщин.