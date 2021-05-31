"Слуга" Камельчук попал в скандал из-за парковки авто и устроил разборки с блогерами. Видео

Нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук устроил словесную перепалку и хватал за руки блогеров, которые снимали сюжет о неправильно припаркованном авто жены парламентария. Политик заявил, что в служебных нуждах машина якобы "имеет право останавливаться, где угодно".

Видео инцидента опубликовал YouTube-проект "Зупини Лося", команда которого и стала участником разборок с депутатом Верховной Рады. Ведущий подошел к женщине, сидящей за рулем, сделал замечание и попросил поставить авто согласно ПДД. Он шутил с ней и назвал себя "самопровозглашенным начальником" этой части дороги. Водитель свое транспортное средство так и не перепарковала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Оказалось, что женщина дожидалась своего мужа с работы, поэтому и остановилась в неположенном месте на "аварийке". Участник проекта наклеил наклейку на лобовое стекло машины.

В какой-то момент к машине и съемочной группе подбежал Камельчук. Он заявил, что никакого нарушения нет, поскольку это было сделано в "служебных нуждах" и вообще "любой автомобиль имеет право парковаться где угодно на две минуты".

Нардеп сказал, что по телефону слышал, что его жене якобы хамили. Он также сказал, что у блогера "такой взгляд, будто бы он хочет в туалет", интересовался состоянием его здоровья, назвал быдлом.

После нескольких минут перепалки автомобиль нардепа уехал.

Юрий Камельчук родился 12 февраля 1980 года во Львове. На досрочных парламентских выборах 2019-го был избран в Раду по округу № 124 (Червоноград, Сокальский район и часть Каменка-Бугской). В парламенте он стал членом комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Камельчук сказал, что COVID-19 – это выдуманная болезнь, и он не доверяет "ни одной вакцине в мире". Также он добавил, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти".

В эфире парламентского телеканала "Рада" политик заявлял, что пандемия коронавируса и все, что происходит во время нее, – это "афера".

После этого нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин назвал своего коллегу из фракции "вымышленным депутатом".

Политику пришлось оправдываться. Он заявил, что верит в то, что люди болеют, но в случае с пандемией "речь о всемирном уровне манипулировании цифрами и статистикой".