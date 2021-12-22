Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко обзывал полицейских, которые остановили его водителя за нарушение ПДД. Инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года, но видео появилось только сейчас.

Об этом сообщает "Украинская правда". Полицейские остановили авто в центре Киева примерно в 4 утра за пересечение двойной сплошной полосы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Галушко с использованием нецензурной лексики объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они якобы не имели права его останавливать.

Полицейские отметили, что нардепы не имеют дипломатического иммунитета.

Видео дня

Также депутат обвинил стражей порядка в провокации, обозвал их дебилами, наркоманами и "больными на голову".

В процессе разговора выяснилось, что машина Toyota Land Cruiser принадлежит матери Галушко, а он ездит на ней якобы по договору аренды.

Фракция "Слуга народа" оперативно отреагировала на скандал с Галушко. Заявление опубликовала в Telegram пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

В "СН" считают поведение своего депутата в общении с полицейскими неприемлемым и осуждают его действия.

"Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация", – говорится в сообщении.

Сам Галушко рассказал коллегам, что знал о существовании этого видео, и оно якобы являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего главы МВД Арсена Авакова, который "угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы".

По словам нардепа, публикация видео связана с его позицией во время голосования за отставку Авакова 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом, поэтому ее можно воспринять как недавний инцидент.

Отметим, что Галушко является членом комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности. Был избран по мажоритарному округу №97 (Бровары Киевской области).

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук устроил словесную перепалку и хватал за руки блогеров, которые снимали сюжет о неправильно припаркованном авто жены парламентария. Политик заявил, что в служебных нуждах машина якобы "имеет право останавливаться, где угодно".