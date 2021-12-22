Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что год назад обсуждал поведение народного депутата Николая Галушко, который попал в скандал, обозвав полицейских "дебилами", с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, а также с Денисом Монастырским. Он тогда возглавлял комитет по вопросам правоохранительной деятельности, членом которого является Галушко.

По словам Авакова, эпизод, который сейчас получил огласку, не единственный. Об этом он написал на своем канале в Telegram в среду, 22 декабря. Ранее Галушко заявлял, что видео якобы являлось предметом шантажа со стороны Авакова. Тот якобы "угрожал" обнародовать кадры, если Галушко не согласится поддерживать в Раду его инициативы.

В ответ на это экс-министр заявил, что никогда лично не контактировал с нардепом. Он рассказал что Арахамия и Монастырский согласились, что поведение Галушко неприемлимо и оба провели с нардепом разговор.

Видео дня

"Никакой секретности в этих беседах и никаких особых пожеланий к данному депутату, кроме приличного поведения, никогда не было! "Я этого депутата в очистку не назначал" (с) – ответственность за качество и моральный уровень депутатов несет та политическая сила, которая приводит их в парламент!" – написал Аваков.

Он добавил, что водитель, допустивший нарушение ПДД, за которое и был остановлен автомобиль Галушко, решением суда был признан виновным и понес административное наказание.

Напомним:

народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко обзывал полицейских, которые остановили его водителя за нарушение ПДД. Инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года, но видео появилось только сейчас.

Фракция "Слуга народа" отреагировала на скандал и принесла извинения сотрудникам правоохранительных органов. В СН считают поведение своего депутата в общении с полицейскими неприемлемым и осуждают его действия.

Сам Галушко заявил, что публикация видео связана с его позицией во время голосования за отставку Авакова. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом, поэтому ее можно воспринять как недавний инцидент.

Комментируя скандал политик заявил, что водитель якобы не нарушал правила дорожного движения, а полицейские остановили его авто незаконно. Галушко заявил, что пытался объяснить это инспекторам, а потом назвал их "деб***ми".

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук устроил словесную перепалку и хватал за руки блогеров, которые снимали сюжет о неправильно припаркованном авто жены парламентария. Политик заявил, что в служебных нуждах машина якобы "имеет право останавливаться, где угодно".