'Слуга народа' прокомментировал скандал с полицейскими и снова обозвал их. Видео

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Галушко в очередной раз обозвал правоохранителей "деб***ми". Примечательно, что нардеп сделал это, когда комментировал предыдущий скандал, когда его остановила патрульная полиция.

По словам Галушко, полицейские якобы обыскали его транспортное средство. При этом он заверяет, что не нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщает "Украина 24" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Народный избранник подчеркнул, что представители патрульной полиции не имели законных оснований проводить обыск в автомобиле. Галушко заявил, что пытался объяснить это инспекторам, а потом назвал их "деб***ми".

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"Там вранье все написано. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных на это оснований. Рабочие документы, барсетку, кошельки, которые у меня находились в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они говорят: мы можем это делать... Ну, де**лы, значит", – сказал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко обзывал полицейских, которые остановили его водителя за нарушение ПДД. Инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года, но видео появилось только сейчас.