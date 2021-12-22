Монастырский – об инциденте со "слугой": никому не позволено оскорблять полицейских
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отреагировал на скандал вокруг полицейских и нардепа от "Слуги народа" Николая Галушко. Глава МВД отметил, что никому не позволено оскорблять правоохранителей.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Также министр обратил внимание, что в Украине нет существенной ответственности за оскорбление полицейских.
"Никому нельзя оскорблять либо-кого, тем более полицейских, которые ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем", – подчеркнул Монастырский.
Также он отметил, что Печерский райсуд Киева лишил водителя нардепа права управлять транспортными средствами на один год и оштрафовал на 10,2 тысячи гривен.
Кроме того, глава МВД заявил о необходимости принять законопроект №5050-1, который предусматривает от 850 до 1 700 гривен штрафа за оскорбление полицейских.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Нардеп Галушко обзывал "деб***ми" полицейских, которые остановили его автомобиль. Это произошло еще год назад, однако видео появилось только сейчас.
Комментируя инцидент, "слуга народа" снова обозвал правоохранителей. Нардеп также сказал, что они не имели законных оснований обыскивать его автомобиль.