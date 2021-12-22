Монастырский – об инциденте со 'слугой': никому не позволено оскорблять полицейских

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отреагировал на скандал вокруг полицейских и нардепа от "Слуги народа" Николая Галушко. Глава МВД отметил, что никому не позволено оскорблять правоохранителей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Также министр обратил внимание, что в Украине нет существенной ответственности за оскорбление полицейских.

"Никому нельзя оскорблять либо-кого, тем более полицейских, которые ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем", – подчеркнул Монастырский.

Также он отметил, что Печерский райсуд Киева лишил водителя нардепа права управлять транспортными средствами на один год и оштрафовал на 10,2 тысячи гривен.

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Кроме того, глава МВД заявил о необходимости принять законопроект №5050-1, который предусматривает от 850 до 1 700 гривен штрафа за оскорбление полицейских.

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