"Слуга народа" по дороге в Раду засветила брендовую сумку за 70 тысяч грн. Фото

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева по дороге в Верховную Раду засветила дорогой аксессуар – сумочку YSL Niki стоимостью $2 550 (более 70 тысяч гривен).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко. Она опубликовала соответствующий снимок народной избранницы. На фото женщина идет по улице в пальто голубого цвета с мехом, а на ее руке – YSL Niki.

Стешенко рассказала, что эта черная сумка – из осенне-зимней коллекции 2020 года Энтони Ваккарелло.

Журналистка предположила, что эта сумка является одним из любимых аксессуаров Аллахвердиевой.

"С этой же сумкой она ходила в парламент еще пару недель назад и "в мехах", – написала Стешенко.

"Слуга" неоднократно появлялась в парламенте с брендовыми сумочками. Например, с D&G "Sicily" за 1471 евро или 38 981 гривен.

Напомним, также Аллахвердиева пришла в Раду с элитными часами за 275 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце июня 2020 года журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции, называя ее "рабочей бабой, как корабельная сосна".

Впоследствии Корниенко оправдался за слитый в сеть разговор, назвав его монтажом.

Сперва в сети предположили, что разговор касался Аллахвердиевой. Сама нардеп заявила, что в скандале замешаны политические конкуренты, а ее коллеги в парламенте, отметила она, звонили к ней "и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного".