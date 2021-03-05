"Слуга народа" по дороге в Раду засветила брендовую сумку за 70 тысяч грн. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
2,2 т.
Ирина Аллахвердиева

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева по дороге в Верховную Раду засветила дорогой аксессуар – сумочку YSL Niki стоимостью $2 550 (более 70 тысяч гривен).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко. Она опубликовала соответствующий снимок народной избранницы. На фото женщина идет по улице в пальто голубого цвета с мехом, а на ее руке – YSL Niki.

Ирина Аллахвердиева по дороге на роботу

Стешенко рассказала, что эта черная сумка – из осенне-зимней коллекции 2020 года Энтони Ваккарелло.

Сумка YSL Niki
Такую же сумочку засветила "слуга народа"

Журналистка предположила, что эта сумка является одним из любимых аксессуаров Аллахвердиевой.

"С этой же сумкой она ходила в парламент еще пару недель назад и "в мехах", – написала Стешенко.

Аллахвердиева уже выходила в свет с этой сумкой
Facebook / Анна Стешенко

"Слуга" неоднократно появлялась в парламенте с брендовыми сумочками. Например, с D&G "Sicily" за 1471 евро или 38 981 гривен.

Сумка D&G у народной избранницы
Скриншот

Напомним, также Аллахвердиева пришла в Раду с элитными часами за 275 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в конце июня 2020 года журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции, называя ее "рабочей бабой, как корабельная сосна".

  • Впоследствии Корниенко оправдался за слитый в сеть разговор, назвав его монтажом.

  • Сперва в сети предположили, что разговор касался Аллахвердиевой. Сама нардеп заявила, что в скандале замешаны политические конкуренты, а ее коллеги в парламенте, отметила она, звонили к ней "и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного".

  • Со своей стороны Арахамия заявил, что скандальная видеозапись якобы была смонтирована из двух частей, одна из которых – в юмористическом стиле.

  • Впоследствии Корниенко опроверг монтаж, однако заявил, что часть разговора была утеряна.

  • Громкие высказывания, как признался политик, были не о коллеге в парламенте, а о Татьяне Домбровской, депутате Николаевского горсовета. "Слуга" принес свои извинения и назвал высказывания недопустимыми.

  • Домбровская приняла извинения и заявила, что намерена продолжать сотрудничество со "Слугой народа".

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