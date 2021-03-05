"Слуга народа" по дороге в Раду засветила брендовую сумку за 70 тысяч грн. Фото
Нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева по дороге в Верховную Раду засветила дорогой аксессуар – сумочку YSL Niki стоимостью $2 550 (более 70 тысяч гривен).
Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко. Она опубликовала соответствующий снимок народной избранницы. На фото женщина идет по улице в пальто голубого цвета с мехом, а на ее руке – YSL Niki.
Стешенко рассказала, что эта черная сумка – из осенне-зимней коллекции 2020 года Энтони Ваккарелло.
Журналистка предположила, что эта сумка является одним из любимых аксессуаров Аллахвердиевой.
"С этой же сумкой она ходила в парламент еще пару недель назад и "в мехах", – написала Стешенко.
"Слуга" неоднократно появлялась в парламенте с брендовыми сумочками. Например, с D&G "Sicily" за 1471 евро или 38 981 гривен.
Напомним, также Аллахвердиева пришла в Раду с элитными часами за 275 тысяч гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце июня 2020 года журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции, называя ее "рабочей бабой, как корабельная сосна".
Впоследствии Корниенко оправдался за слитый в сеть разговор, назвав его монтажом.
Сперва в сети предположили, что разговор касался Аллахвердиевой. Сама нардеп заявила, что в скандале замешаны политические конкуренты, а ее коллеги в парламенте, отметила она, звонили к ней "и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного".
Со своей стороны Арахамия заявил, что скандальная видеозапись якобы была смонтирована из двух частей, одна из которых – в юмористическом стиле.
Впоследствии Корниенко опроверг монтаж, однако заявил, что часть разговора была утеряна.
Громкие высказывания, как признался политик, были не о коллеге в парламенте, а о Татьяне Домбровской, депутате Николаевского горсовета. "Слуга" принес свои извинения и назвал высказывания недопустимыми.
Домбровская приняла извинения и заявила, что намерена продолжать сотрудничество со "Слугой народа".