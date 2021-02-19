"Слуга народа" Аллахвердиева пришла в Раду с часами за 275 тысяч гривен. Фото

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла в Верховную Раду с элитными часами за 275 тысяч гривен.

Так, на запястье женщины красовался аксессуар Ulysse Nardin модели Classico Jade. Это швейцарские часы традиционной круглой формы с перламутровым циферблатом и россыпью бриллиантов по кругу на базеле. Браслет выполнен из крокодильей кожи благородного коричневого цвета. Об этом сообщает издание "Страна".

Отмечается, что они из коллекции 2018 года и изначально стоили $9 900 или порядка 275 000 грн. Сейчас же можно найти эти часы со скидкой 15-20%.

К слову, в декларации Аллахвердиевой на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) есть сведения лишь о часах фирмы Frederique Constant, по стоимости почти в 2 раза дешевле чем Ulysse Nardin, о которых речь в статье.

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