Скороход заявила, что была помолвлена с Поляковым, а причиной смерти нардепа назвала убийство

Народный депутат Анна Скороход сказала, что нардеп Антон Поялков был убит. По ее словам, она была помолвлена с ним.

Об этом политик рассказала в в программе "Хард с Влащенко". Скороход говорила, что они планировали свадьбу на день рождения Полякова – 11 ноября, когда ему исполнилось бы 34 года.

"Он очень этого хотел, для него это был большой праздник. Потому я скорее не друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся та грязь и брехня, которая распространяется в том числе правоохранительными органами и не имеет ничего общего с правдой", – рассказывала депутат.

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С ее слов, Полякова убили и информация о наркотиках является вымышленной.

"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо придумывать ничего, и не надо рассказывать ничего о наркотиках или еще какой-то белиберде", – сказала нардеп.

В Министерстве внутренних дел заявили, что рассматривают две версии гибели политика: смерть могла наступить в результате отравления или политик сам мог принять препарат, который привел к летальному исходу.

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал, что смерть Полякова могла наступить в следствии отравления. При этом политик сам мог принять препарат, что привел к летальному исходу. Он добавил, что судебно-медицинская экспертиза помимо спиртного в крови выявила следы метадона.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сказал, что в крови погибшего Полякова был обнаружен димедрол – препарат, усиливающий действие наркотических веществ.

Начальник полиции Киева Иван Выгивский сказал, что в деле есть определенные разногласия, которые правоохранители проверяют. Также изучают все имеющиеся материалы, историю болезней умершего, ждут официальных выводов экспертиз и т. д. Более подробную информацию по расследованию обещают предоставить позднее.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Антон Поляков умер в салоне такси в пятницу, 8 октября. Незадолго до этого он якобы встречался с криминальным авторитетом.

Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.