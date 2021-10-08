В полиции рассказали, с кем встречался Поляков незадолго до смерти

Умерший нардеп Антон Поляков незадолго до смерти якобы встречался с криминальным авторитетом Русланом Джамбулатовым. Мужчина с таким именем также является помощником на общественных началах нардепа Анны Скороход.

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис для Униан рассказала, что проверяется возможная причастность Джамбулатова к смерти Полякова. Правоохранители уже провели беседу с мужчиной, который якобы усадил нардепа в такси. В итоге выяснилось, что он тезка вора в законе. На данный момент полиция проводит расследование и устанавливаются все обстоятельства.

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По данным Telegram-канала "Монастырь", Джамбулатов говорил, что вечером 7 октября был в ресторане вместе с Поляковым. Депутат якобы жаловался ему на ссору со Скороход. Потом они якобы вышли из заведения и сели в машину Джамбулатова. После поездки по городу, последний высадил депутата из машины.

Добавим, что Руслан Джамбулатов является братом Рустама Джамбулатова. Мужчина с таким же именем и фамилией на сайте Верховной Рады указан помощником на общественных началах нардепа Полякова. Оба брата указаны как воры в законе и внесены в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в партийных чатах сообщил, что Поляков в последнее время жил вместе со Скороход, но она от него ушла.

Сегодня, 8 октября, Скороход потеряла сознание в помещении комитетов Верховной Рады. В состоянии шока женщину забрала карета скорой медицинской помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 октября умер 33-летний народный депутат Антон Поляков. Известно, что ему стало плохо во время поездки в такси на улице Березняковской в Киеве.

Поляков умер в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.