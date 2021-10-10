Полякова могли отравить? В МВД сделали новое заявление о смерти нардепа

Смерть народного депутата Антона Полякова могла наступить в следствии отравления. При этом политик сам мог принять препарат, что привел к летальному исходу.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Он отметил, что следствие рассматривает две версии смерти Полякова.

"Или был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – указал он.

Шевченко отметил, что расследование еще ведется, следствие к никаким выводам не пришло. Также никому не были сообщены подозрения в связи с кончиной нардепа.

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Спикер МВД добавил, что судебно-медицинская экспертиза помимо спиртного в крови выявила следы метадона.

"Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, – еще будет устанавливаться после глубоких исследований", – говорил Шевченко.

Ранее народный депутат Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции спиртного и метадона.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 8 октября умер 33-летний народный депутат Антон Поляков. Известно, что ему стало плохо во время поездки в такси на улице Березняковской в Киеве. В полиции рассказали, что такси Hyundai Sonata, в котором ехал нардеп, патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения. Парламентария они застали в бессознательном состоянии. Копы пытались оказать ему помощь до приезда скорой, однако медики лишь констатировали смерть мужчины. Позже в полиции сообщили, с кем встречался Поляков незадолго до смерти.

Поляков умер в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.

Коллега Полякова по фракции Анна Скороход потеряла сознание в помещении комитетов ВРУ. Женщина была в состоянии шока, ее скорой госпитализировали в больницу. Отмечается, что ранее Скороход жила вместе с Поляковым.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова сообщила, что смерть ее коллеги Антона Полякова (группа "За майбутнє") "это хорошо". Также умершего политика она назвала "врагом".

Полякова похоронят в родном городе Чернигов. Прощание с парламентарием состоится в понедельник, 11 октября.