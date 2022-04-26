Швеция и Финляндия могут подать заявки в НАТО уже в мае – СМИ

Правительства Финляндии и Швеции якобы готовятся подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Это может произойти в конце мая.

Об этом сообщило издание Iltalehti. С ссылкой на источники журналисты заявили, что объявить об этом могут после 16 мая.

По их словам, Финляндия попросила Швецию ненадолго замедлить процесс подачи заявки в Североатлантический Альянс для того, чтобы страны могли сделать это одновременно. Официальные представители Швеции согласились на предложение коллег.

По приглашению короля Карла XVI Густава президент Финляндии Саули Ниинисте посетит Швецию с государственным визитом. Он запланирован на 17-18 мая. "В ходе визита может быть услышана важная информация о членстве стран в НАТО", – сказано в материале.

Видео дня

Отметим, что 13 апреля СМИ сообщили, что премьер Швеции намерена подать заявку на вступление страны в НАТО на саммите в Мадриде 29-30 июня. Если это произойдет, страна войдет в состав организации уже к концу лета 2022 года.

Аналогичную информацию ранее сообщала и британская газета The Times. По данным издания, тему членства Финляндии и Швеции обсуждали на недавней встрече министров иностранных дел стран НАТО. Это "крупный стратегический просчет" России, приводят журналисты слова американского источника.

В то же время в правительстве Финляндии заявили, что готовы подать заявку на вступление в Североатлантический альянс уже в ближайшие недели. Депутаты полностью поддержали такое решение и рекомендуют точно так же поступить и коллегам из Швеции.

К слову, у границы с Финляндией было замечено передвижение тяжелого вооружения РФ. Это произошло спустя несколько часов после того, как Кремль предостерег своего северного соседа против вступления в НАТО.

Финляндия, наряду с соседней Швецией, исторически избегала членства в НАТО, несмотря на тесную связь с Западом, стремясь не провоцировать Россию. Однако скандинавская страна имеет общую границу с Россией протяженностью 830 миль и была встревожена вторжением Путина в Украину, поскольку уже однажды подвергалась вторжению Советского Союза в 1939 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае вступления Финляндии в НАТО страна намерена направить войска в страны Балтии, где они будут обеспечивать безопасность воздушного пространства.