В Финляндии назвали главную задачу после вступления в НАТО

В случае вступления Финляндии в НАТО страна намерена направить войска в страны Балтии, где они будут обеспечивать безопасность воздушного пространства.

Об этом сообщает издание ERR, которое цитирует главу отдела оборонной политики Минобороны Финляндии Янне Куусела. Присоединение Финляндии к Альянсу будет иметь большое влияние на северо-восточные границы НАТО.

Как отметил чиновник, Финляндия как член НАТО будет обеспечивать безопасность воздушного пространства стран Балтии.

"По моему мнению, вполне вероятно, что в мирное время Финляндия должна каким-то образом участвовать в программе Расширенного передового присутствия (EFP) и обеспечении безопасности воздушного пространства стран Балтии", – сказал министр.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в правительстве Финляндии заявили, что готовы подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс уже в ближайшие недели. Депутаты целиком поддержали такое решение и рекомендуют точно также поступить и коллегам из Швеции.

К слову, у границы с Финляндией было замечено передвижение тяжелого вооружения РФ. Это произошло спустя несколько часов после того, как Кремль предостерег своего северного соседа от вступления в НАТО.