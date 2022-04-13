Швеция подаст заявку о вступлении в НАТО в июне – СМИ

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление страны в НАТО. Вероятно, государство, которое сейчас имеет нейтральный статус, станет членом Альянса уже к концу лета 2022 года.

Об этом сообщает Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, подать заявку планируют на саммите Альянса в Мадриде 29–30 июня.

Отмечается, что сегодня премьер Андерссон проведет встречу со своей финской коллегой Санной Марин. Главной темой их переговоров будет политика безопасности стран. Также в парламенте Швеции прозвучит отчет, включающий список преимуществ и недостатков членства в НАТО.

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"Обсуждение будет сосредоточено на безопасности в Европе", – сообщает правительство Финляндии в Twitter.

Аналогичную информацию ранее сообщала и британская газета The Times. По данным издания, тему членства Финляндии и Швеции обсуждали на недавней встрече министров иностранных дел стран НАТО. Это "крупный стратегический просчет" России, приводят журналисты слова американского источника.

Оба государства сегодня имеют нейтральный статус. При этом Швеция в течение последних 200 лет не вступала ни в какие военные союзы. Однако на фоне полномасштабного вторжения России на территорию Украины все больше финнов и шведов выступают за присоединение к НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, у границы с Финляндией было замечено передвижение тяжелого вооружения РФ. Это произошло спустя несколько часов после того, как Кремль предостерег своего северного соседа от вступления в НАТО.