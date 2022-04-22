Финляндия направит заявку на вступление в НАТО уже в ближайшие недели

Правительство Финляндии готово подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс уже в ближайшие недели. Депутаты целиком поддержали такое решение и рекомендуют точно также поступить и коллегам из Швеции.

Об этом сообщает издание UUsi Suomi. В то же время Стокгольм утверждает, что Хельсинки вынужденны вступать в НАТО по причине крайней необходимости.

"В то же время Швеция делает только то, что служит ее государственным интересам. В течение нескольких сотен лет это удерживало Швецию от войн. Вот почему к нашей позиции, вероятно, будут относиться более серьезно и, может быть, как к некоему священному учению", – указал финский парламентарий Юсси Кристиан Халла-ахо и противник вступления в Блок НАТО.

Видео дня

Сторонники же присоединения и расширения Североатлантического Альянса считают, что Финляндия представляет собой сильное и организованное общество. Это целиком соответствует структуре для подачи заявки и ее дальнейшего одобрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, у границы с Финляндией было замечено передвижение тяжелого вооружения РФ. Это произошло спустя несколько часов после того, как Кремль предостерег своего северного соседа от вступления в НАТО.